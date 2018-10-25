Kumluca'da eş zamanlı çıkan orman yangınları korkuttu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan eş zamanlı iki orman yangınından biri söndürüldü, diğer yangın ise devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıh mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karadan, 2 helikopter de havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin etkili çalışmasıyla rüzgara rağmen yaklaşık bir saatte kontrol altına alınırken, aynı saatlerde Mavikent Mahallesi Ertaş yolu üzerinde ikinci bir orman yangını çıktı. Yangının çıktığı noktaya yakın ev ve seraların bulunduğu bölgedeki yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.