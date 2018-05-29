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29 Mayıs 2018 14:16

Kumluca’da Futbol Kursları başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde açılan Futbol kursları yoğun ilgi görüyor.

Kumluca’da Futbol Kursları başladı

29 Mayıs 2018 14:16


2017-2018 öğretim yılı başında Futbol Antrenörü Orhan Karataç tarafından Mavikent Mahallesinde açılan Futbol kursu büyük bir katılımla devam ediyor. Kumluca Belediyesispor tesisinde gerçekleştirilen kursa katılan yaklaşık 35 sporcu düzenli olarak antrenman yapıyor.


Kursu ziyaret eden Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün spora vermiş olduğu destekten memnun olduklarını, Mavikent mahallesinin futbol altyapısının güçlü olduğunu, burada yetişen gençlerin Kumluca Spor da futbol hayatına devam ettiklerini belirtti.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir de merkezin tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da aktif çalıştığını kaydetti.




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