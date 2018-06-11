Kumluca’da gençlerin sahur ve iftar geleneği

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy Mahallesinde Ardıç Ağacı Grubu 4 yıl önce mahallede sahur ve iftar etkinliğini başlatmıştı. Yatsı ve Teravih Namazından sonra gençler camiye gelen cemaate çay, meşrubat ve değişik meyvelerden oluşan ikramlar sundu.

Ardıç Ağacı Grubunun Temsilcisi İlyas Çetin, 4 yıl önce mahallede birlik ve beraberliği sağlamak adına bu etkinliği başlattıklarını söyledi.

Güzel bir mahallede yaşadıklarına değinen Çetin, “ Mahallemizde, tadı ve aroması çok güzel zeytin yetişir. Ayrıca halkımız serada domates, salatalık, biber ve karpuz yetiştirir. Katılımcılara kendi ürettiğimiz sebzelerden ikram ediyoruz. Bu yıl arkadaşlarımızın birçoğu mahallede olmamasına rağmen biz mahallede kalan arkadaşlarımız ve mahalle gençleriyle bu geleneği yaşatmaya çalıştık.” dedi.

Etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman ve muhtarlar da katıldı.