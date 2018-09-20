Kumluca'da “Güvenli Okul” toplantısı

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı arasında okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik işbirliği protokolü çerçevesinde, “Güvenli Okul” Projesi kapsamında değişik etkinlikler yapıldı.

Yeni Eğitim Öğretim Yılının ilk günlerinde “Güvenli Okul” projesi kapsamında Kumluca Uygulama Otelinde Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun başkanlığında Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, okul müdürleri, mahalle muhtarları ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla “Güvenli Okul” Projesi Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Kumluca İlçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik Trafik ve Projeler ile ilgili eğitim verildi. Mesleki çalışma programı çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan yaklaşık 655 (altıyüzellibeş) öğretmen Sultan Alpaslan İlkokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda “Trafik güvenliği ve farkındalığı” ile ilgili seminere katıldı.

Okulların açılmasıyla birlikte Ahmet Avcıoğlu İlköğretim Okulunda Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine güvenlik konusunda eğitim verilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Eğitim öğretim yılı süresince okul servis araçları sürücülerine yönelik dönem, dönem eğitim, toplantı ve seminer verilmesi planlandı.

2018/2019 Yılı Eğitim öğretim döneminde ilk defa ilçede bulunan 7 okula okul kolluk görevlisi görevlendirildi. Diğer okullara da okul irtibat görevlisi belirlendi.

Eğitim Öğretim yılı süresince okullarımızın tümünde sabah, öğle ve akşam saatlerinde okul giriş-çıkışlarında motorize ve yaya devriye ekiplerimiz görevlendirildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yıl boyunca ders, seminer, eğitim ve projelerin devam edeceği bildirildi.