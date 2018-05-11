Kumluca’da Hemşirelik Haftası kutlanıyor

Kumluca ilçesi’nde Hemşirelik Haftası, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öncülüğünde ilk kez kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde sabah saat 09. 30 da Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel tarafından Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Etkinliklere AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Özel Medikum Hastanesi Başhemşiresi Emel Curlu, Kumluca Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Gök, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Arıcı, öğrenci ve hemşireler katıldı.

Etkinliklerde, Prof. Dr. Selma Öncel, Hemşirelik mesleğinin “bağımsız veya ekip halinde çalışarak, hasta veya sağlıklı her yaştan bireye, aileye, gruba ya da topluma, her türlü ortamda bakım vermeyi kapsadığını” belirtti. Prof. Dr. Selma Öncel, fakülte olarak bir bakım felsefesi benimsediklerini ve “hastayla arasında anlamlı bir bağ kuran, hasta sorunlarını anlayan, hemşirelik uygulamasına mantıklı bir şekilde karar veren ve yetenekli bir şekilde yerine getiren ve tüm bu uygulamaları yaparken etik değerleri önceleyen” nitelik ve niceliklere sahip hemşireler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmalarının ardından, Kumluca Devlet Hastanesi tarafından yılın hemşiresi ödülüne layık görülen, hemşire Nuray Ak ve yılın ebesi seçilen ebe Semra Akkaya’ya, Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ayşegül Alkan tarafından plaket verildi.