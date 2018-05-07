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07 Mayıs 2018 09:24

Kumluca’da Hıdırellez etkinlikleri

Antalya’nın Kumluca ilçesi Erentepe, İncircik ve Kuzca Mahallelerin de Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi.

Kumluca’da Hıdırellez etkinlikleri

07 Mayıs 2018 09:24


Kumluca’ya bağlı Erentepe, İncircik ve Kuzca Mahalleleri 6 Mayıs Hıdırellez Günü olması dolayısı ile mevlit okuttu. Yemek dağıttı. Mahalle Halkı tarafından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi. Erentepe Mahallesi Mahalle dışında bulunan Başpınar adındaki Su kaynağında topladı. Kumluca Müftülüğüne bağlı camilerde İmamlık yapan Din Görevlileri tarafından mevlit ve dualar okundu. Ardından katılımcılara yemekler ikram edildi. Aynı etkinliği İncir Mahalle Sakinleride yine Mahalle dışındaki Su Kaynağında yaptı. Kuzca Mahallesi de Söğütcuması mevkiinde Hıdırellez Etkinliği düzenledi. Etkinliklere, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Erentepe Mahalle Muhtarı Ali Göçer, “Mahallemizde her yıl Hıdırellez etkinliği düzenliyoruz. Mevlit Okutuyoruz. Yemek ikram ediyoruz. Etkinliklerimizin giderlerini mahallemizdeki sponsorlarımız karşılıyor. İşçiliğini de mahalle halkımız yapıyor. Hıdırellez, bizim için bereket, bolluk ve ürünlerimizin meyveye dönüşmesi demektir. Yüce Allah’ımızdan en çok istediğimiz şey suyumuzun bol olmasıdır. Etkinliklerimizi bu yüzden su kaynağımızda yapıyoruz” dedi.




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