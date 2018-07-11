Kumluca’da hizmetiçi eğitim semineri

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeline yönelik olarak 9- 13 Temmuz tarihleri arasında Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde insan kaynakları semineri düzenlendi.

Seminerin açılışına Kaymakam Hakkı Uzun, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Altuntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ve şube müdürleri Yalçın Seyran ile Habib İlaslan katıldı.

Toplam 42 kişi, hizmetiçi eğitim seminerinden arta kalan zamanlarda Kumluca’nın doğal ve turistik yerlerini gezecek.