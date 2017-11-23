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23 Kasım 2017 10:53

Kumluca’da huzur toplantıları

Antalya’nın Kumluca ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan mahallelerdeki huzur ve asayiş toplantıları devam ediyor.

Kumluca’da huzur toplantıları

23 Kasım 2017 10:53


Kumluca’nın Temel Eğitim Mahallesinde yapılan toplantıya mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği mahallede huzur ve asayiş toplantısında okulların sorunları tartışıldı. Toplantıda Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, hırsızlık, trafik, dolandırıcılık ve terör gibi birçok konuda katılımcılara bilgi verdi. Toplantıya katılan vatandaşlar okullardaki öğrencilerin apartman aralarında sigara içmesinden şikayetçi olduklarını söyledi.


Bunun üzerine Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Doğan, “sigara içen öğrencilerimiz için hiçbir yaptırımımız yok. Ancak 18 yaşından küçüklere sigara satanları cezalandırabiliyoruz. Sigara alan öğrenciyi sigarayı nereden aldığı konusunda zorlamak onu ispiyonculuğa iter. Ancak yine bu sorunu öğrenci velileri çözebilir” dedi.


Okul müdürleri ise, “Biz öğrencilerimize sigaranın zararlarını anlatıyoruz. Gizli gizli sigara içtiklerinde apartman aralarında saklanmayın da diyemiyoruz. Sadece sigara içmek için arkasına saklandıklarını görürsek, apartman aralarında durmayın, apartmanda herhangi bir suç işlenir se suça karışmış kabul edilebilirsiniz. Bu hareketi bir daha yapmayın diyoruz” dediler.




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