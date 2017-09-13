Kumluca’da kadın çiftçiler yarıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kadın çiftçilerin gelişimine katkı sağlamak ve sosyalleşmelerini arttırmak amacıyla kültür ve bilgi yarışmasının Kumluca etabı yapıldı. Kumluca Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen yarışmaya, Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Bülent Yüksel, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kahyan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü İsa Akşit ile üreticiler katıldı.

Yarışma birincisine bin 750 TL ikinciye bin TL üçüncüye 600 TL ödül verilen yarışmada 8 yarışmacıya 15 soru soruldu. Çekişmeli geçen yarışmada 15 soru sonucunda 14’üne doğru cevap veren Birgül Uluşar birinci oldu. 4 yarışmacı aynı puanı alarak 2. 3. lük için kıyasıya yarıştılar. Mavikent Mahallesinden Birgül Uluşar birinci olarak 7 Ekim’de Antalya’da yapılacak il finalinde Kumluca İlçesini temsil etme hakkını kazandı. İkinci Dursade Demir, Üçüncü de İmran Gün oldu. Yarışmanın birincisine AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, ikincisine Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, üçüncüsüne ise Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kahyan yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Yarışma Birincisi Birgül Uluşar “Tarımın başkenti Antalya, göz bebeği Kumluca’nın birincisi oldum Antalya’da kıyasıya yarışmaya geliyorum” dedi.