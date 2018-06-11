Kumluca’da Kadir Gecesi iftar yemeğine 10 bin kişi katıldı

düzenlenen Geleneksel Kadir Gecesi yemeğine yaklaşık 10 Bin kişi katıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 20. düzenlenen Kadir Gecesi İftar Yemeğine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Parkların, cadde ve sokakların kapatılıp yemek masları ile donatıldığı 20. Geleneksel Kadir Gecesi İftar yemeği 10 ayrı noktadan dağıtıldı.

İftar yemeğinde giderleri hayırseverler tarafından karşılanan ve ilçedeki lokantalarda pişirilen etli kuru fasulye, pirinç pilavı, hurma, 20 bin şişe su ve ayran dağıtıldı.

İftar yemeği öncesi Kumluca Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Müftü Kahraman, dünyanın her bir köşesinde göz yaşı ve kan akan bir dönemde İslam alemi ve Müslümanların daha çok birbirlerine kenetlenmeleri gerektiğini söyledi.

Akşam ezanının okunmasının ardından geleneksel Kadir Gecesi iftar yemeğine katılan binlerce vatandaş hep birlikte iftar açtı.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de 20. yıl önce ilçe halkını aynı sofrada aynı niyetlerle tutulan oruçları birlikte açma ümidiyle başlatılan Kadir Gecesi iftar yemeğine katılımın her geçen gün artarak sürdüğünü ve bugünlere geldiğini söyledi. Kadir Gecesi iftarı ve Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi muhtaç ailelere verilen iftar yemeğinin giderlerinin Kumlucalı hayırseverler tarafından karşılandığını ifade eden Göven, belediye olarak kendilerinin sadece işin organizesini yaptıklarını belirtti.

Başkan Göven; "Kadir Gecesi ve bayramlar milletimizin birlik ve beraberliğinin pekişmesine vesile olmaktadır. İşte bu yüzden Yüce Allah’a, bize böyle gün ve geceleri verdiği için ne kadar şükretsek azdır" dedi.