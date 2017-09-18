Kumluca’da Karaağaç İçme Suyu Projesi

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca’da 13 mahallenin su sorunu çözmek üzere Karaağaç İçmesuyu Projesi hayata geçiriyor. Temeli geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından atılan projede imalat çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 113 kilometrelik içme suyu hattı imalatı ve su depoları yapılacak. 50 milyon lira yatırım bedelli proje ile Karaağaç, Çaltı, Güzören, İncirlik, Erentepe, Belen, Yazır, Adrasan, Seylemit, Yeşilköy, Karacaören, Yenikışla ve Çayiçi mahallelerinin yıllardır süregelen içme suyu sorunu tarihe kavuşacak.

Evran çalışmaları denetledi

Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran çalışmaları yerinde inceledi. Kumluca‘nın dört bir yanında hizmetlerin aralıksız şekilde devam ettiğini belirten Evran, isale hattı çalışmaları ile Belen 1 ve Belen 2 içme suyu depolarını gezdi. Belen 1 içme suyu deposunun bin tonluk, Belen 2 içme suyu deposunun ise 250 tonluk olacağını belirten Evran, bu depolardan Yazır, Yeşilköy ve Adrasan mahallelerine su dağıtımı yapacağını kaydetti.