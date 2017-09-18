Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 12:26

Kumluca’da Karaağaç İçme Suyu Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT), Kumluca’da 50 milyon lira yatırım bedelli Karaağaç İçme Suyu Projesi’nde çalışma sürüyor.

Kumluca’da Karaağaç İçme Suyu Projesi

18 Eylül 2017 12:26


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca’da 13 mahallenin su sorunu çözmek üzere Karaağaç İçmesuyu Projesi hayata geçiriyor. Temeli geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından atılan projede imalat çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 113 kilometrelik içme suyu hattı imalatı ve su depoları yapılacak. 50 milyon lira yatırım bedelli proje ile Karaağaç, Çaltı, Güzören, İncirlik, Erentepe, Belen, Yazır, Adrasan, Seylemit, Yeşilköy, Karacaören, Yenikışla ve Çayiçi mahallelerinin yıllardır süregelen içme suyu sorunu tarihe kavuşacak.



Evran çalışmaları denetledi


Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran çalışmaları yerinde inceledi. Kumluca‘nın dört bir yanında hizmetlerin aralıksız şekilde devam ettiğini belirten Evran, isale hattı çalışmaları ile Belen 1 ve Belen 2 içme suyu depolarını gezdi. Belen 1 içme suyu deposunun bin tonluk, Belen 2 içme suyu deposunun ise 250 tonluk olacağını belirten Evran, bu depolardan Yazır, Yeşilköy ve Adrasan mahallelerine su dağıtımı yapacağını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    29°C
  • Salı
    Açık
    31°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç