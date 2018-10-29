Kumluca'da Kişisel Eğitim Semineri

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen “Kişisel Eğitim” seminerinde öğrenci velileri ve öğrenciler biraraya geldi.

Kumluca Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte kişisel eğitim ve gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan Öğrenci velileri ve Öğrencilerle bir araya getirildi. Kumluca Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan ve öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı.

Seminerde Sıtkı Aslanhan, insanın gelişim sürecinde ailesinin önemli bir yerinin olduğunu, insanda ki gelişiminin öncelikle aile büyüklerine saygı ile başladığını ve kendisini büyütüp yetiştiren anne babasına saygı duymayan insanın diğer insanlara da saygı duymayacağını ifade etti. Aslanhan, ayrıca hedefsiz insanların toplum içinde devamlı yönetilen, sömürülen, yönlendirilen insan olduğunu ve başarının önündeki engellerden kurtulmaları için hedeflerinin önemini anlattı. Aslanhan, başarının önündeki engelleri 1. Hedefsizlik, 2. Kötü arkadaş, 3. İnternet, 4. Cep telefonu şeklinde sıralayarak bunlarla mücadele etmelerinin gerektiğini söyledi.