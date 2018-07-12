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12 Temmuz 2018 16:04

Kumluca’da kurban kesim kursu açılacak

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde yaklaşan kurban bayramı öncesi “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme” kursu açılacak.

Kumluca’da kurban kesim kursu açılacak

12 Temmuz 2018 16:04


Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” düzenlenmesine dair hazırlanan protokol çerçevesinde, yaklaşan kurban bayramı öncesinde Kumluca’da kurs açmak için çalışmaları başlattıklarını belirtti.


İlçe Müftülüğü ile koordineli olarak yürütülecek kursun, Kurban Bayramı’nda ibadet amacıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde kesim yapmalarını sağlamak için düzenleneceğini vurgulayan Tekdemir, kurs için talebin fazla olduğunu ve kayıtların başladığını dile getirdi.


Kursun 20 saatlik bir programla veteriner hekim ile İlçe Müftülüğü ve Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından verileceğini ifade eden Tekdemir, “Kurslarımıza kesim işini fiilen yapan kasapların da bilgilerini tazelemeleri, bu alanda kendilerini geliştirmeleri adına katılımları faydalı olacaktır. Kursumuza katılmak isteyenlerin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar merkeze başvurmaları gerekmektedir” dedi.




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