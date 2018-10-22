Kumluca'da Meme Kanseri anlatıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde Meme Kanseri farkındalık programı düzenlendi.

Kumluca Belediyesi Konferans Salonunda yapılan Meme Kanseri farkındalık programı yoğun katılım ile gerçekleşti. Farkındalık programına Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven'in eşi Şerife Göven, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Falay, Medikum Hastanesi Başhekimi Galip Öztekin ve yaklaşık 500 kişi katıldı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Op.Dr. Filiz İmadoğlu, meme kanserinde erken teşhisin önemine ve geçmişte meme kanserine yakalanan birçok hastanın doğru tedaviyle sağlığına kavuştuğundan bahsetti.

Meme kanserinin teşhisinde kişinin kendi kendine yapacağı düzenli muayenenin önemine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ramazan Sarıbay, yaptığı sunumla meme kanseri türlerini katılımcıları resimlerle anlattı.

Sarıbay, “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü ve yaklaşık olarak her 8 kadında birinin, hayatının bir döneminde kapısını çalıyor. Oysa erken evrede yakalandığında meme kanseri artık tedavi edilebilir bir hastalık. 20 yaşından sonra ayda bir kez her kadının kendi kendini muayene etmesi, yılda bir kez doktora görünmesi ve bazı görüntüleme tetkikleri erken teşhiste büyük önem taşıyor” dedi.

Ramazan Sarıbay, “Meme kanserinde diğer onkolojik hastalıklarda olduğu gibi erken tanı hayati değer taşımaktadır. Erken tanı sonucu hastalığa erken müdahale edilerek olumsuz sonuçlar en aza indirme şansı çoğalacaktır. 40 yaş öncesinde ultrasonografi, 40 yaşın sonrasında ise iki yıllık aralarla mamografi kontrollerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Bunun yanında kadınlar kendilerini elle muayene etmelidir. Bunun dışında memeden iç çamaşıra kan gelmesi, meme dokusundaki damarlarda kalınlaşma, dokuda çökmeye benzer değişiklikler varsa hemen uzman hekime başvuru yapılmalıdır. Meme kanseri belirtileri arasında en çok rastlanan sonuç, elle yapılan muayene sonucu, kitleye elle rastlanmasıdır. Meme kanseri erken dönem belirtileri sıralama gerekirse memede kitle, meme cildinin portakal kabuğuna benzer bir hal alması, meme başının içeri doğru çökmesi, meme başından gelen akıntı ve kanlı akıntı, meme kanseri erken teşhis edilememesi durumda lokal olarak rastlanan bazı bulgular mevcuttur. Meme kanseri geç dönem belirtileri ise koltukaltında hissedilen büyük bir kitle, meme üzerinde hissedilen ağrılar, meme üzerinde oluşan gözle görülür yaralar ve meme kanseri hücrelerinin diğer organlara ve kemiklere yayılmasıdır.”