Kumluca’da orman yangını

Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kasapçayırı Mahallesi Vefa Tepesi Mevkiinde meydana gelen orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri, 12 arasöz, 1 yangın söndürme helikopteri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca biriminde görevli 3 itfaiye aracı müdahale etti. Çıkış nedeni belli olmayan yangın, Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu bahçesine kadar geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu, herhangi can ve mal kaybı yaşanmadan kontrol altına alındı.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Ylmaz kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmalarını yapıldığını söyledi.Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun’da yangın alanına gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yangının çıkış nedeni Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından inceleniyor.