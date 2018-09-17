Kumluca'da orman yangınında seralar zarar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın hala devam ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangında, seraların bir kısmının zarar gördüğü belirtildi.

Saat 10.30 sıralarında Kumluca ilçesinde Mavikent Mahallesi Karaöz koylar mevkiinde çıkan yangına müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, 3 helikopter, 2 amfibi uçak ve yaklaşık 50 arazözle müdahale sürüyor.

Yangının sıçradığı seraların bir kısmının yandığı belirtildi. Bölgede bulunan evlerin ise zarar görmemesi için ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı.