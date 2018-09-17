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Kumluca'da ormanlık alanda yangın

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.


Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz koylar mevkiinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, 2 helikopter, 1 ambfibi uçak ve yaklaşık 50 arazözle müdahale ediliyor. Bölgede, evlerin ve seraların olduğu biliniyor.

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