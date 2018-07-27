Kumluca’da Özel Bireyler için Özel Etkinlik

Kumluca Belediyesi, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kumluca Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen Özel Gereksinimli Bireyler Yaz Etkinlikleri Projesi düzenlendi.

Yaz Etkinlikleri kapsamında Özel Gereksinimli Bireyler için Kumluca Kalekule’de açılış ve Kahvaltı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, özel çocuğa sahip aileler ve gönüllü üniversite öğrencileri katıldı. Kumluca Kalekule’de gerçekleştirilen etkinlikte, Kumluca Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Kocabaşoğlu, proje hakkında ailelere ve gönüllü üniversite öğrencilerine detaylı bir şekilde bilgi verdi.