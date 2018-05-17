Kumluca’da Ramazan denetimi

Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Kumluca İlçe Müdürlüğü Ekipleri, ilçede faaliyet gösteren, fırın ve unlu mamulleri satışı yapılan noktaları denetledi. Ekipler, fırın ve pastanelerde, hijyen, temizlik, ilaçlama, ruhsat, kılık - kıyafet ve ekmeklerin gramajı konularında kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde, bir iş yerine ruhsata aykırı faaliyet gösterdiği için cezai işlem uygulandı.

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Çataltepe, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Ekiplerimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Ekiplerimizle ortaklaşa olarak ilçemizde faaliyet gösteren fırın ve pastanelerimizi denetledi. Ekiplerimiz eksik gördüğü konuları iş yeri sahiplerine bildirdi. Eğer iş yeri sahipleri yeni denetimde eksikliklerini gidermezse cezai işlem uygulanacak. Özellikle Ramazan Ayı boyunca halkımızın daha sağlıklı ve güvenilir gıda tüketebilmesi için denetimlerimiz devam edecek” dedi.