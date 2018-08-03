Kumluca’da sahil temizliği

Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Kum Mahallesi sahilinde atık ve çöp topladı. Ekiplerin atık ve çöp toplama kampanyasına Kumluca Kaymakamı Hakkı uzun ve Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven’de katıldı.

Deniz sahillerindeki atık kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasında açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, “Yaz ayının gelmesi ile birlikte Kumluca sahilinde denizden gelen atıklar (bitki, dal, kamış vb) ile sahilin yoğun kullanılması sonucu buraya atılan çöpleri temizledik. Temizlik İşleri Müdürlüğünce Park Bahçeler Müdürlüğü personelinden de destek alınarak gerçekleştirilen temizlik çalışmasında sahili kirleten atıklar caretta carettalara zarar vermeden gerçekleştirildi. Kumluca sahilinde yapılan temizlik çalışmasıyla sahillerimizin temizliğine dikkat çekmeyi hedefledik. İlçe olarak geniş bir sahile sahip olmamız büyük avantaj. Sahillerimizi bilinçsizce kullanarak kirletmeyelim, buraları temiz tutmak hepimizin görevidir. Halkımızdan daha temiz bir çevre, daha temiz bir sahil ve daha temiz bir deniz konusunda duyarlı olmalarını istiyorum.

Yapılan temizlik çalışmasından sonra bitkisel atıklar organik atık depolama alanına, ambalaj atıkları da geri dönüşüm alanına, diğer atıklar ise bertaraf edilmek üzere düzenli depolama alanına gönderildi.