Kumluca’da Seçim Güvenliği toplantısı

Kumluca Kaymakamlık Toplantı Salonunda İlçe Kaymakamı Hakkı Uzun’un başkanlığında siyasi parti ve kolluk kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, seçim öncesi sokak ve caddelere asılacak, afiş ve flamaların verilen zaman ve yerlere asılması kararlaştırıldı. Ayrıca sesli seçim araçlarının yine verilen saatler arasında seyahat etmesi, cami ve okul çevrelerinde ses kirliliği yapmamaları konusunda ortak karar alındı. Kaymakam Hakkı Uzun, “24 Haziran’da yapacağımız 27. Dönme Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini huzurlu ve güvenli bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Bu yüzden bu toplantıyı yaptık. Siyasi parti temsilcilerimizle ortak kararlar aldık. Vatandaşlarımızda siyasi parti temsilcilerimiz aracılığıyla bu kararlara uyarlarsa daha rahat sorunsuz bir seçim atmosferi yaşarız” dedi.