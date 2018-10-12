Kumluca'da tarımsal üretim ve gübrelerle ilgili seminer düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu'nda “Tarımsal Üretimde Verimlilik Açısından Gübrelerin Rolü ve Pazarlanması” konulu bir seminer düzenlendi.

Altıntar Tarım A.Ş. Türkiye Teknik Müdürü Ziraat Mühendisi Hüseyin Gün'ün katıldığı seminer öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi. Açılış konuşmasını yapan MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlker Sönmez Kumluca ilçesinde seracılığın yoğun bir şekilde yapıldığını ifade ederek, üreticilerin tarımdal verimlilik artışı sağlamak amacıyla gübrelere başvurduğunu kaydettii. Sönmez, “Verim artışı için gübre kullanımı kadar, kullanılan gübrenin miktarı ve zamanı da önem arz etmektedir ” diye konuştu.

Ülkemizdeki tarımsal üretimin ülke nüfusuna yetebilmesi adına hızlı bir artış içerisine girmesi gerektiğinin altını çizen Hüseyin Gün üreticilerin verim hedeflerini eskiye göre daha yüksek noktalara çıkarmaya başladığını söyledi. Gün, “Bu bilinçte olanlar zaten yapılması gerekenlerin başında “Toprak Analizi” konusunun bulunduğunu çok iyi biliyor. Gübreler her ne kadar verim artışı sağlasa da uygulanacak olan gübrenin miktarını, yapılacak olan toprak analizinin sonuçları belirlemektedir. Hedef verim değerlerine ulaşmanın yolu; doğru gübre, doğru miktar ve doğru zaman üçlemesi ile mümkün olacaktır” dedi.

Kumluca MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlker Sönmez seminer sonrasında Ziraat Mühendisi Hüseyin Gün'e günün anısına teşekkür belgesi takdim etti.