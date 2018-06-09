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09 Haziran 2018 13:24

Kumluca’da Taş Kırma ve Eleme Tesisleri üretime başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde asfalt ve her türlü inşaat alt ve üst yapısında kullanılan malzemeyi üreten Taş Kırma ve Eleme Tesisleri üretime başladı.

Kumluca’da Taş Kırma ve Eleme Tesisleri üretime başladı

09 Haziran 2018 13:24


Kumluca ilçesinde asfalt seferberliği ilan eden Belediye, bunun altyapısını oluşturmak için yürüttüğü çalışmalarda sona geldi. Taş Kırma ve Eleme Tesisleri’nin üretime başlaması ile asfalt döküm işleri de başlayacak. Alınan kararlar doğrultusunda, ilk etapta asfaltlanması acil olan yollarda hemen asfalt kaplama çalışması yapılacak.


Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Müsamettin Öner, "Taş Kırma ve Eleme Tesislerimizde de yıllık 150 bin ton üretim hedefliyoruz. 3 çeşit mıcır,1 çeşit paypas ve filler olmak üzere toplam 4 ana ürün elde edeceğiz. Ayrıca bu malzemelerden çok kaliteli ve sağlam dolgu malzemesi de üretilebiliyoruz" dedi.


Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de "2018 yılını asfalt seferberliği ilan ettik. Asfalt dökme konusunda ciddi mesafeler kat etmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" diye konuştu.




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