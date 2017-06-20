Kumluca’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gödene Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıcasu Mahallesi’nde üreticilik yapan Tayfun Canmaya (40) serasından topladığı patlıcanları toptancı haline götürmek üzere yola çıktı. İftar saati olmadan toptancı haline yetişmeye çalışan Tayfun Canmaya direksiyon kabiliyetini kaybetti. Otomobilin arkasındaki römork, otomobilden ayrıldı ve yan yattı. Römorktaki patlıcanlar yola döküldü. Kazanın ardından Tayfun Canmaya vatandaşlar tarafından özel araçla Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü. Tayfun Canmaya Kumluca Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Refüjlere çıkan otomobil kurtarıcı aracılığıyla bulunduğu yerden alındı.