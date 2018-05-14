Kumluca’da ücretsiz internet hizmeti başladı

Akıllı Kent Uygulaması Antalya merkezinden sonra ilçeleri de teknoloji ile buluşturuyor. Proje kapsamında son olarak Kumluca’da ücretsiz internet dönemi başladı. Vatandaşlar kablosuz ağ özelliği bulunan akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar veya dizüstü bilgisayarlarından artık internetten ücretsiz yararlanabilecek.

Vatandaşlar, cihazın wi-fi özelliğinden Antalya Büyükşehir Belediyesi kablosuz ağını seçiyor ve bağlanıyor. Kullanıcılar sisteme kullanıcı adı olarak telefon numaralarıyla giriş yapıp, şifre bölümüne ise SMS ile gelen doğrulama kodunu giriyor. Her kullanıcının haftalık olarak 600 dakikalık kullanım hakkı bulunuyor. Her hafta kullanım süresi yenileniyor.