Kumluca'da üreticilere ücretsiz sağlık taraması

‘İSGAP' projesi kapsamında Kumluca'da örtü altı sebze üreten üreticilere, ücretsiz sağlık taraması çalışması başlatıldı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan odaya kayıtlı 13 bin 500 kayıtlı üreticinin sağlık taramasından faydalanabileceğini söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi (İSGAP) kapsamında, örtü altı sebze üretimi sektöründe Kumluca Ziraat Odası'na bağlı aile işletmeleri çalışanlarına, sağlık taraması çalışması başlatıldı. 24 - 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek sağlık taramasında, solunum fonksiyon testi, akciğer radyografisi, tam kan sayımı, tam idrar tetkiki, toksikolojik tetkikler gerçekleştirilmeye başlandı.

“13 bin 500 kayıtlı üreticimiz faydalanabilecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan; “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSGAP Projesi Kapsamında odamıza kayıtlı çiftçilerimiz için sağlık taraması başlattı. 4 gün sürecek sağlık taramasından yaklaşık 13 bin 500 kayıtlı üreticimiz faydalanabilecek. Çiftçilerimizi bu ücretsiz sağlık taramasından faydalanmaları için Kumluca Ziraat Odası Önüne bekliyoruz” dedi.