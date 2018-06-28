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28 Haziran 2018 10:21

Kumluca’da yüzme alanları denetlendi

Antalya’nın Kumluca İlçesinde suda boğulma olaylarına karşı ilçe denetleme komisyonu tarafından havuz ve plajlarda denetim yapıldı.

Kumluca’da yüzme alanları denetlendi

28 Haziran 2018 10:21


Kumluca Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan temsilcilerden oluşan komisyon üyeleri, Kumluca’da suda boğulma olaylarına karşı havuz ve plajlarda denetim yaptı. Sahil Günay tesislerinde gençlik hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Komisyon Başkanı Erol Koca başkanlığında toplanan komisyon üyeleri, 8 can kurtarma kule noktasına denetimlerde bulundu. Komisyon üyeleri denetimlerde gereken tedbirler hakkında kontroller yaptı. Cankurtaran çalışanlarının kendi bölgelerinde hazır bulunup bulunmadığı ve malzemelerin tam teşekküllü olup olmadığı ve çalışanların çalışma şartlarını yerine getirip getirmediği konusunda kontroller yapıldı.


Denetimlerin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Erol Koca, "Kumluca da halkımız gönül rahatlığıyla yüzme alanlarında denize girebilirler. Güvenlik en üst düzeydedir" dedi.




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