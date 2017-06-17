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17 Haziran 2017 12:28

Kumluca’da zabıtadan dilenci operasyonu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi.

Kumluca’da zabıtadan dilenci operasyonu

17 Haziran 2017 12:28


Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından ilçe merkezinde dilenci operasyonu düzenlendi.


Dilenciliği meslek haline getiren, organize olarak her gün ilçeye gelen ve her birinin kendine has yeri ve caddesi olan dilenciler bu defa Kumluca Belediyesi Zabıta ekiplerine takıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Turgut, “Dilencilik yapmak için ilçemize gelen bu şahısları artık tüm esnafımız çok iyi tanıyor. Esnaflarımız bu dilenci şahıslar sabah dükkanı açınca onlarda bizimle mesaiye başlıyorlar. Akşam biz dükkanı kapatınca onlarda gidiyorlar. Vatandaşlarımızın dini duygularıyla oynuyorlar. Onlar bizden iyi kazanıyor diyor. Hem esnaflarımızın rahatsızlıklarını gidermek ve vatandaşlarımızın dini duygularını sömürmelerine engel olmak amacıyla bu operasyonu yaptık. Operasyonu sabah erken saatlerde yaptığımız için üzerlerinde sadece toplam 80 TL para bulduk. Artık bu şahısların


İnsanlarımızı sürekli rahatsız etmelerin engel olacağız” dedi.




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