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28 Şubat 2018 16:03

Kumluca’daki heyelanın büyüklüğü havadan görüntülendi

Antalya’nın Kumluca-Kemer ilçeleri arasında yapım çalışmalarının sürdüğü D-400 karayolu, heyelan sonrası ulaşıma kapatıldı.

Kumluca’daki heyelanın büyüklüğü havadan görüntülendi

28 Şubat 2018 16:03

Kaymaların devam ettiği alanda, heyelanın büyüklüğü ise havadan görüntülendi.


Antalya- Kumluca karayolunun 20. kilometresi, Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde 25 Şubat akşamı heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri tarafından duble yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan sebebiyle 25-30 metrelik yol çökerek metrelerce aşağıya sürüklendi. Heyelan sebebiyle trafik kapatılırken, güzergahta ilerleyen araçlar, dönmek zorunda kaldı. Kaymaların devam ettiği alanda heyelanın büyüklüğü ise havadan görüntülendi.



"Kaymalar devam ediyor"


Yolun çökmesinin sürücüleri ve bölgede yaşayan insanları olumsuz yönde etkilediğini belirten sürücülerden Cavit Akkelle, "3-4 gündür bu şekilde ve halen kaymalar devam ediyor. Ne zaman açılacağı belli değil, çok kötü olmuş. Diğer gittiğimiz alternatif yol daha uzun sürüyor. Bir an önce yolun açılmasını istiyoruz çünkü buradaki insanlar çok mağdur" dedi.


Yolun trafiğe kapanmasının ardından Finike’den hareket eden sürücüler, Kumluca Belen mevkisindeki bölge trafikten Adrasan yoluna inerek, Olympos yol kavşağından ana yola tekrar çıkıyor. Antalya’dan gelen sürücüler ise yine Olympos yol kavşağından Adrasan’a, oradan da Belen mevkisinden tekrar D-400 karayoluna bağlanıyor.




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