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Kumluca'daki orman yangını

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınındaki son durumla alakalı Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerden açıklama geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınındaki son durumla alakalı Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerden açıklama geldi. Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle yangının genişleme eğilimi gösterdiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.


Bugün Mavikent Yenicepınar mevkide saat 10.25'de orman yangını çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangına havadan karadan müdahaleler sürerken, Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden yangınla ilgili açıklama geldi. Yangına su ana kadar 38 adet arazöz, 134 yangın işçisi, 5 dozer, 5 söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve 1 idare helikopteri ile müdahalenin devam ettiği bildirilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle yangının genişleme eğilimi gösterdiği kaydedildi.

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