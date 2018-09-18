Kumluca'daki yangında evi yanan iki aileye konteyner ev verildi

Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde çıkan orman yangınında evi yanan iki aileye içinde eşyası ile birlikte konteyner ev verildi.

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi Karaöz Mevkiinde dün çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan orman yangını tamamen söndürüldü. Ekiplerin havadan karadan müdahalesi ile ancak kontrol altına alınabilen yangında ormanlık alan, seralar ve evler hasar gördü. Orman yangınında seracılıkla uğraşan Feyzullah Kelleci ve Hasan Yalman'ın da evleri yandı.

Başkan Türel talimat verdi

Yangının ilk dakikalarından itibaren itfaiye ve diğer birimleri ile yangın bölgesinde olan

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kelleci ve Yalman ailesine vakit kaybetmeden yardım elini uzattı. Dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte yangın bölgesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatı ile yangınzedelere konteyner ev gönderildi.

Tam donanımlı evler monte edildi

İçinde çek yat, battaniye, halı ve diğer eşyaların bulunduğu konteyner evler Feyzullah Kelleci ve Hasan Yalman'a teslim edildi. Konteynerler Büyükşehir ekipleri tarafından kısa sürede monte edilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu.