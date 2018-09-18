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Kumluca'daki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 70 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 70 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Kumluca'nın Mavikent Mahallesi'nde dün saat 10.25'de başlayan orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alındı. 70 hektarlık kızılçam ve makilik alanda etkili olan yangında, bir köy evi, bir ahır yandı. Ormanlık alanda bulunan seralarda da kısmı yanmaların olduğu öğrenildi. 5 uçak, 9 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer, 300 yangın işçisi, 22 teknik personelle yangını kontrol altına almak için çalıştı. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında, sabaha kadar karadan soğutma çalışması devam etti. Bölgede halen karadan ve havadan soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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