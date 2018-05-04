Dönem Antalya Milletvekili Aday Adaylığı için istifa etmesi nedeniyle boşalan Kumluca Belediye Başkanlığına Kumluca Belediyesi 1. Sıra Belediye Meclis Üyesi Avukat Yusuf Göven getirildi.

Kumluca belediye Meclisi, Yeni Belediye Başkanı seçmek üzere olağanüstü toplandı. 25 kişilik Kumluca Belediye Meclisinde Başkanlık için iki aday önerildi. AK Parti Meclis Üyeleri Avukat Yusuf Göven’i , CHP Gurubu ise Feride Salur’u önerdi. Yapılan oylama sonucu, Avukat Yusuf Göven 15 oy alırken, Avukat Feride Salur ise 10 oy aldı. MHP’den ayrılan Bağımsız Belediye Meclis Üyeleri ise başkan adayı önermediler. Sonuçlara göre Kumluca’nın yeni Belediye Başkanı Avukat Yusuf Göven oldu. Seçim sonunda konuşma yapan Yeni Başkan Göven;“Ben bir hukukçu olarak her şeyi biliyorum anlamına gelmez. Seçimlere 11 ay var. Bu süre içinde Kumluca’mızı hep birlikte yöneteceğiz. Omuzlarımdaki yükün ağırlığının farkındayım. Ama bunu sizlerin yardımı ile birlik ve beraberlik içinde kaldırabileceğimi ümit ediyorum. Çıkan sonuç ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi. Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısını, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa eden Önceki Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya’da oturumu locadan izledi.