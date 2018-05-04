Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 17:23

Kumluca’nın yeni Belediye Başkanı Avukat Yusuf Göven oldu

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya’nın AK Partiden 27.

Kumluca’nın yeni Belediye Başkanı Avukat Yusuf Göven oldu

04 Mayıs 2018 17:23

Dönem Antalya Milletvekili Aday Adaylığı için istifa etmesi nedeniyle boşalan Kumluca Belediye Başkanlığına Kumluca Belediyesi 1. Sıra Belediye Meclis Üyesi Avukat Yusuf Göven getirildi.


Kumluca belediye Meclisi, Yeni Belediye Başkanı seçmek üzere olağanüstü toplandı. 25 kişilik Kumluca Belediye Meclisinde Başkanlık için iki aday önerildi. AK Parti Meclis Üyeleri Avukat Yusuf Göven’i , CHP Gurubu ise Feride Salur’u önerdi. Yapılan oylama sonucu, Avukat Yusuf Göven 15 oy alırken, Avukat Feride Salur ise 10 oy aldı. MHP’den ayrılan Bağımsız Belediye Meclis Üyeleri ise başkan adayı önermediler. Sonuçlara göre Kumluca’nın yeni Belediye Başkanı Avukat Yusuf Göven oldu. Seçim sonunda konuşma yapan Yeni Başkan Göven;“Ben bir hukukçu olarak her şeyi biliyorum anlamına gelmez. Seçimlere 11 ay var. Bu süre içinde Kumluca’mızı hep birlikte yöneteceğiz. Omuzlarımdaki yükün ağırlığının farkındayım. Ama bunu sizlerin yardımı ile birlik ve beraberlik içinde kaldırabileceğimi ümit ediyorum. Çıkan sonuç ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi. Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısını, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa eden Önceki Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya’da oturumu locadan izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç