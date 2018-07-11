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11 Temmuz 2018 10:00

Kumluca’ya akupunktur tedavisi

Kumluca Devlet Hastanesi’ne atanan Anestezi Uzmanı Uzm.

Kumluca’ya akupunktur tedavisi

11 Temmuz 2018 10:00

Dr. Osman Okhan Özekin ile birlikte hastanede akupunktur tedavisi başlayacak.


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Akupunktur Tedavi eğitimini tamamlayarak sertifikasını alan Uzm. Dr. Osman Okhan Özekin Kumluca ve bölge halkına akupunktur hizmeti verecek. Kumluca İlçesi’nde bir ilk olarak akupunktur tedavisi yapılacağını ifade eden Özekin, “Kumluca Devlet Hastanesi’ne atamam yapıldığı için ve Kumluca halkına hizmet edecek olmaktan dolayı çok memnunum. Değerli Kumluca halkının da memnun olacağını umuyorum” dedi.



Akupunktur nedir?


Akupunktur; Aku (iğne) ve punktur (delmek) anlamlarını taşıyan vücuttaki akupunktur noktalarına ve kulaktaki özel noktalara iğne uygulama ile yapılan vücudun kendi kendini tedavi ettiği 3 bin yıllık geçmişi olan tamamlayıcı tıp dalıdır. Genelde bel ağrısı, obezite (şişmanlık),diz ağrısı, fibromiyalji, baş ağrısı, sigara bıraktırma, depresyon, doğuştan olmayan sonradan gelişen kökeninde akut inflamatuar etmenlerin bulunduğu ve bilinen tıp dallarının yetersiz yada etkili olamadığı hastalık gruplarının tedavisinde etkilidir.




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