Kumluca’ya çok amaçlı stadyum

Kumluca Belediyesi tarafından mevcut Karatepe Stadı yerine yapılması planlanan Çok Amaçlı Stadyumun ihalesi yarın yapılacak. Stadyumun yapımında kullanılacak gider için Kumluca Belediyesi ve Ziraat Bankası Kumluca Şube Müdürlüğü arasında anlaşma sağlandı.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, “Stadımızın yarın belediyemizde ihalesi yapılacak. Yapılacak olan ihalede stadımızı hangi firmanın, hangi maliyet karşılığında yapacağı belli olacak. Stadımız 22 bin 650 metrekare üzerine inşa edilecek. 10 bin kişilik kapasitenin olacağı statta restoran, mağaza, büfe, spor salonları ve kapalı otoparkın olacak” dedi.