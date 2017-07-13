Kumluca’ya Holmium Lazer Taş Kırma Cihazı

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Kumluca Devlet Hastanesi’nde Holmium Lazer Cihazı hizmet vermeye başladı. Holmium Laser Cihazı hakkında bilgi veren Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan, “Holmium Lazer Cihazını hastanemizin tıbbi cihaz envanterine kazandırdık. Bu cihaz, böbrek ve idrar yollarında bulunan taşların kırılmasının yanı sıra idrar yolları ve üreterdeki darlıkların endoskopik tedavisinde ve yüzeysel mesane tümörlerinin endoskopik tedavisinde kullanılacak. Ayrıca diğer cerrahi branşlarda da kullanılabilecek” dedi.

Kumluca Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Ersoy Taşkara ise, “Holmium YAG Lazer, taş tedavisinde en son kullanılan teknolojidir. Bilinen en güçlü ve en güvenli taş kırma cihazıdır. Böbrek ve idrar yolları taşlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Taşın rengine veya bileşimine bağımlı olmaksızın tüm taşlara etki göstermektedir. İşlem taşa ulaşıldıktan sonra çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Kanamasızdır, hastaya hiçbir zarar vermez ve işlem sonunda ağrı yok denecek kadar azdır. Hasta ameliyatın olduğu günün akşamında evine gidebilir. Vücutta herhangi bir kesi olmadığından ameliyat sonrası dönemde, açık cerrahi tekniklerine göre daha az ağrı olur. Tek seansta tedavi tamamlandığından, ses dalgasıyla taş kırılmasına (ESWL) göre de daha hızlı bir tedavidir. Bu sayede hastanın normal aktivitesine ve iş yaşamına en kısa sürede geri dönmesini sağlar.”

Cihazın çalışma yöntemi hakkında da bilgiler veren Uzm. Dr. Taşkara; “Lazer ışını endoskopik aletin içinden geçirilen ince bir fiber aracılığıyla taşa ulaştırılır. Taşın üzerine çok seri bir şekilde ısı topları gönderilerek süratli bir biçimde kırma işlemi gerçekleştirilir. Lazerin bir diğer üstünlüğü de diğer yöntemlere göre taş çok daha küçük parçalara ayrılır, adeta toz haline gelir, böylece işlem sonunda hastanın taşı daha kolay dökmesi temin edilir. Bazen idrar yollarındaki darlıklar taşa ulaşmayı zorlaştırabilir. Lazer ile darlıkları açmak mümkündür. Ayrıca, böbreğe yakın idrar kanalı taşlarını ve büyük taşları kırmak zordur. Holmium Lazer burada da diğer yöntemlere göre üstünlük sağlamaktadır. Holmium Lazer ile yapılan ameliyatlarda, hastanın taştan arındırılma oranı yüzde 92-95 arasındadır’’ dedi.