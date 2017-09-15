Kumluca’ya Yeni Ortopedi Uzmanı

Dr. İlker Karkın görevine başladı.

Kumluca Devlet Hastanesi’ne atanan Ortopedi Uzmanı Op. Dr. İlker Karkın hasta kabulüne başladı. Kumluca Devlet Hastanesinde göreve başladığı için mutlu olduğunu belirten Uzm. Dr. Karkın, “Kumluca Devlet Hastanesine atamam yapıldığı için ve Kumluca halkına hizmet edecek olmaktan dolayı çok memnunum. Değerli Kumluca halkının da memnun kalacağını umuyorum” dedi.

Trabzon Akçaabat’ta 1986 yılında dünyaya gelen Op. Dr. İlker Karkın, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu, aynı yıl Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Anabilim dalında ihtisasa başladı. 2017 yılında Ortopedi Uzmanı olarak göreve başlayan Op. Dr. Karkın, Gaziantep Devlet Hastanesinde kısa süreli çalıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamayla Kumluca Devlet Hastanesi’nde göreve getirildi.