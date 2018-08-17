Kuran kursları arasında futsal turnuvası

Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün ortaklaşa Yaz Kuran kursları arasında düzenlen Futsal turnuvası sona erdi. 13 Kursun katıldığı turnuvada, 1’inci Külliye, 2’nci İmam Hatip Lisesi Yurdu, 3’üncü Arslanspor, 4’üncü Datköy oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, “gençlerimize yaz döneminde de ulaşarak onlarla turnuva vesilesiyle beraber olduğumuz için mutluyuz. Turnuvaya katılan takımlarımızın centilmence mücadeleleri için ayrı ayrı teşekkür eder, başarılar dilerim” dedi.

13 Kursun katıldığı turnuvada, 1’inci Külliye, 2’nci İmam Hatip Lisesi Yurdu, 3’üncü Arslanspor, 4’üncü Datköy oldu.