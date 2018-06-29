Kur’an kursunda trafik kuralları anlatıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri camilerde açılan Kur’an Kurslarında ve Yaz Okullarının eğitim sınıflarında trafik kültürü oluşturmak için eğitim veriyor. Eğitimlerde, küçük yaştaki çocukların yaya ve yolcu olarak karşılaşabilecekleri trafik kazalarında yaralanmalarına hatta ölümlerine sebep olan bilgisizliklerini gidermek, gelecekte trafik bilincine sahip yol kullanıcıları olarak hayata atılmalarını sağlamak için beraberlerinde bulunan velilerin trafikte yaya güvenliğine dikkat çekiyor.

Ayrıca eğitimlere katılan çocuklara, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, okul geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme, güvenli oyun alanları konularında da bilgiler veriliyor.