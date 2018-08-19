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19 Ağustos 2018 14:26

Kurban Bayramında sokak hayvanlarına 7/24 hizmet verilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Barınağı bayramda da çalışmalarına devam edecek.

Kurban Bayramında sokak hayvanlarına 7/24 hizmet verilecek

19 Ağustos 2018 14:26

Başkan Menderes Türel, hava sıcaklıklarının etkisi dikkate alınarak, bakımevinde sahipsiz ve yaralı hayvanlara 7/24 hizmet verileceğini açıkladı.


İhtiyaçları karşılanacak


Bakım merkezinde tam donanımlı hayvan ambulansı, 1 adet nöbetçi veteriner hekim, 6 adet hayvan ve hasta bakıcı ve 1 adet kayıt enformasyon görevlisi hazır bulunacak. Yine bayram süresince, büyükşehir belediyesinin görev ve sorumluluk alanlarındaki sahipsiz hayvanlar için yaptırılan mama, su üniteleri, besleme odaklarının temizliği ile mama ve su ihtiyaçları karşılanacak.



7 gün 24 saat hizmet


Vatandaşlar “332 22 33” acil ihbar hattı ve “0 530 575 04 31” numaralı GSM hattı ile yaralı, hasta, trafik kazası geçiren hayvanlar ile sahipsiz hayvan ihbarları bayram boyunca da 7 gün 24 saat hayvan bakımevine iletilebilecek. Sahipsiz hayvanlar için muayene, tedavi ve müşahede hizmetleri verilecek.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hayvan haklarına her zaman saygılı olduklarını belirterek “Sevimli dostlarımızın her türlü yardım ve ihtiyaçlarını giderme konusunda ne hizmet gerekiyorsa yapıyoruz. Onları koruyup kollamak her şeyden önce insanlık görevidir. Bizde bu bayram yine onlar için ekiplerimizle görevdeyiz” dedi




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