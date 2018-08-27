Kurban Bayramı’nda ’yarım milyon’ bereketi

Konaklama tesisleri dışında memleket ziyareti ve kişilerin yazlıklarında konaklaması hesaba katılınca bu rakamın 1-2 milyon civarında olduğu öngörüldü.

Okulların açılmasına az bir süre kala gelen 9 günlük Kurban Bayramı tatili, yerli turist iç piyasasını hareketlendirdi, kıyı bandında otellerdeki doluluk oranını yüzde yüze kadar çıkardı. Türkiye genelinde 500 bin civarında yerli turistin konaklama tesislerinde tatilini geçirdiği belirtilirken, konaklama dışında memleket, eş dost ziyaretleri ve vatandaşların yazlıklarda konaklaması hesaba katılınca bu rakamın 1-2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Normal sezona oranla kıyı kesimlerdeki otellerde yerli turist oranı yüzde 20’ye varan bir artış sağlarken, bu oran tesislerde yüzde yüz oranında doluluğa neden oldu. Yaşanan bu hareketlilik turizmciler tarafından da son derece olumlu karşılandı.

Ayık: “500 bin yerli tatilcinin konakladığını tahmin ediyoruz”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, 9 günlük tatil boyunca Türkiye genelinde 500 bin yerli turistin konaklama tesislerinde tatil yaptığı yönünde tahminde bulunduklarını söyledi. Bu rakamın iç piyasadaki bayram ziyaretleriyle daha da arttığına dikkat çeken Ayık, “Bir yerden bir yere eş dost, memleket ziyareti ve yazlıklarına gidenlerin de düşünüldüğü zaman toplam hareketliliği birkaç milyonla ifade edebiliriz. Bu turizmcilere son derece olumlu yansıdı. Okullar açılmadan önce en uzun tatil olduğu için insanlar da buna ciddi anlamda katılım sağlayarak bu fırsatı kullandı” dedi.

“Biz uyarmıştık”

Şuanda kıyı bölgelerindeki tesislerde yoğunluğun devam ettiğini kaydeden Ayık, doluluk yaşanılan bölgelerde yer bulamayan vatandaşlar için de rezervasyon uyarısı yaptı. Ayık, “İnsanları daha önceden ‘mutlaka rezervasyon yaptırarak gelin, bayramda ciddi bir yoğunluk olacak’ diyorduk. Bu uyarıyı dikkate alanlar için bir sıkıntı yok ama almayanlar için sorun mutlaka olmuştur” diye konuştu.

Duran: "Kıyı bandında yüzde 20 yerli turist artışı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran ise tatille birlikte kıyı kesimlerdeki tüm otellerde yüzde yüz doluluklar ulaştığını aktardı. Bayram tatili öncesinde seyreden sezon verilerinin, 9 günlük tatil ile birlikte yerli turist oranında yüzde 20’ye varan artış sağladığını ifade eden Duran, “9 günlük bant halinde gerçekleşen tatil çok ciddi bir şekilde otellerde doluluk sağlandı. Bu aslında her zaman oteller için büyük bir rakam. Bayramın bitmesiyle birlikte bugün itibariyle Türk misafir oranı yüzde 10’lara düştü. Sömestr tatili 15 Eylül’e kadar devam ediyor. Bazı tatilciler bayram döneminde fiyatların yüksek olması sebebiyle tatilini bayram sonuna aktardı” şeklinde konuştu.

Duran, tatil döneminde konaklama için yer bulmayan ya da mağduriyet yaşayan vatandaşlara da uyarıda bulunarak, “Eğer bu gibi sıkıntı yaşanmaması isteniyorsa, otelin kendisiyle direk, güvencesi olan ciddi tur operatörleri ve otelin online kanalları ile rezervasyon yapılması gerekiyor. Bazı internet sitelerinde, geçmişte yaşandı, daha ucuz fiyatlar vererek, o rezervasyonun yapılmadığını gördük. Özellikle resmi tatil günlerinde tatile çıkılacaksa, önceden tedbirlerin alınması gerekiyor” ifadelerini kaydetti.