Kurga, 2019 yılının Phaselis yılı olmasını istedi

KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, bu yıl turizmde 2015 yılının rakamlarının yakalanabileceğini kaydetti. Özgür Kurga, “Antalya 2016 yılında yaşanan uçak hadisesi sonrası 2017 yılında bir toparlanmaya gitmiş ve bu yılda rekorlar ile geri dönmüştür. Antalya’mız ve Bölgemiz Kemerimiz özellikle Rus misafirlerimizin vazgeçilmez bir bölgesi durumundadır. Avrupa’dan gelen rezervasyon artışı haberleri de bizleri sevindirmektedir. Özellikle Almanya’daki artışlar hiç de küçümsenecek sayılarda değildir. Bu yıl Antalya’ya yabancı ve yerli 15 milyon civarında bir turist gelmesini bekliyor ve bu rakamın yaklaşık 4 milyonunun da bölgemiz Kemer’e gelmesini ön görüyoruz. Bölgemizde otellerimiz kış döneminde hazırlıklarını yaptılar, otellerindeki tadilatlarını tamamladılar, sezonlarını açtılar ve Rus Bayramı ile birlikte 10 Mayıs itibarı ile yoğunlaşmaya başladılar. Gelen sayıların artmasının sevindirici olduğunu düşünüyor, bu sayıların gelire yansımasını da bekliyoruz. Şu an için her şey yolunda gidiyor, aman nazar değmesin” dedi.

“Turizm Kentleri, hayali kurulan, keşfedilen ve keyifle yaşanan kentler olmalıdır”

Kemer’in özellikle doğal ve tarihi yapısı ile her zaman adından söz ettiren bir destinasyon olduğuna dikkat çeken Başkan Kurga, “Kemer’de maalesef son yıllarda yanlış yönetimler nedeniyle arzulanan projeler hayata geçirilemedi. Buda Kemer’de turizmin ilerlemesini yavaşlattı. Turizm kentleri, hayali kurulan, keşfedilen ve keyifle yaşanan kentler olmalıdır. Bunun içinde ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçmesi gerekmektedir. Bu konuda yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir.”

“2019 yılının Phaselis yılı olmasını istiyoruz”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri bu yıl Antalya’da Perge yılı olarak ilan edilmesin önemine de dikkat çeken Özgür Kurga, 2019 yılının da Phaselis yılı olmasını istediklerini belirterek, KEMİAD olarak bu konuda ellerinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.