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06 Temmuz 2018 14:37

Kuru bakliyat kolilerinde kaçak sigara ele geçirildi

Antalya’da kuru bakliyat yüklü tırda yapılan aramada piyasa değeri 370 bin Türk lirası olan 31 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kuru bakliyat kolilerinde kaçak sigara ele geçirildi

06 Temmuz 2018 14:37


Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kentte piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan görevliler, dün doğu illerinden kente gelen bir tırı takibe aldı. Antalya girişinde tırı durduran görevliler, kuru bakliyat içerisine gizlenmiş vaziyette değişik markalarda, piyasa değeri 370 bin Türk lirası olan 31 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraların bulunduğu tır şoförü E.Ö. gözaltına alındı.




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