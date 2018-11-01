Kuru soğan Ocak ayından itibaren el yakacak

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Üyesi Cüneyt Doğan Ocak-Şubat aylarında soğan fiyatlarında artış olacağını belirtirken, Antalya Hal esnafı Mesut Başar ise soğanların yüzde 40'ında hastalık olduğunu söyledi.

Dün yapılan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Ekim ayı olağan meclis toplantısında, soğanda yaşanması beklenen fiyat artışları konuşuldu. ATB Başkanı Ali Çandır konuyla ilgili, "Soğanda rekoltenin düşük olması nedeniyle Ağustos-Eylül aylarında üreticiden 1,1-1,2 TL'den alım yapılmıştı. Ancak alınan soğanların meydana gelen çürüme ve kararma sonrası ülkemiz genelinde yüzde 80 civarında bir ürün kaybı yaşandığını tahmin ediyoruz. Bu nedenle Ocak ayının sonu ve Şubat ayında ortasında 8-10 TL'ye soğan yersek tüketiciler şaşırmamalıdır. Bu yıl soğanın yokluğu acı olabilir. Hatırlayacağınız üzere haziran ayının başında ülke gündeminde epeyce yer aldı" açıklamasını yapmıştı.

Hasadın bittiğini ifade eden ATB Meclis Üyesi Cüneyt Doğan, malların artık depoda olduğunu söyledi. Ankara'nın Polatlı ilçesinden gelen soğanlarda çürüme olduğunu duyduklarını dile getiren Doğan, "Bu kesin bir şey değil. Öngörü olarak söyleyebiliriz. Depodaki malların çürümesinden dolayı ise Ocak, Şubat aylarında soğan fiyatlarında artış olacağını öngörüyoruz. Yakın zamanda artış yok. Şu saatten sonra yapılacak bir şey yok, hasatlar bitti. Sadece, eğer bu hastalık seneye de çıkarsa ancak ona tedbir alınabilir. Daha önce bu hastalık görünmedi. İlk defa ortaya çıktı" dedi.

"Hastalık görüntüde gizli"

Antalya Patates-Soğan Hali'nde bulunan bir iş yerinin sahibi Mesut Başar soğanda hastalık olduğunu kaydetti. Başar, "Bu yıl iklim değişti. Bir yıl içinde yaptığımız hasadı 140 günde yaptık. İklimler bir ay önce geldi. Mallarımız 1 ay önce yetişmeye başladı, gününü doldurmadı. Küf hastalığında dışarıdan soğana baktığında hiçbir şey yok. Ama içini açtığınızda köylülerin arasında söylenen göbek çürümesi oluyor. Dışından fark etmememiz mümkün değil. Görüntüde gizli ve bu sene hat safhada" ifadelerini kaydetti.

Soğanların yüzde 40'ında hastalık iddiası

Soğanların yüzde 40'ında hastalık olduğunu ileri süren Başar, bunun çok ciddi bir rakam olduğuna dikkat çekti. Ocak ayında soğanlarda ciddi sıkıntılar olabileceğini dile getiren Başar şöyle konuştu:

"Bizim işlerimizde maliyet olmaz. Bizde arz ve talep vardır. Bu paraya mal olmuş olmaz. Hallerde bir sıkıntı olmaz. Hallerde üreticiden aldığı malın üzerine cüzi bir miktar koyarak satabilir. Pazarlar denetlenirse bu sıkıntı belki önlenebilir. Çünkü bizden çıkan faturalarla pazardaki şirketler arasındaki fark göz önüne alınırsa, fiyat artışı normal şekilde kalacaktır. Şu tarihten itibaren yüzde 40 azalma var. Soğan toplandı şuan depolarda, ama kendi kendini imha ediyor. Vatandaş alır, gördüğü anda çöpe atar. Yiyemez onu kullanamaz. İçinde belirgin bir çürük olur"