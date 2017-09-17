Küs eltiler, kocalarından ayrılınca barıştı

5 yıl önce cezaevine girince 3 çocuğu ile ortada kalan 31 yaşındaki Sibel Keman, kocasından ayrılan ve 1,5 yıldır küs olduğu eltisinin yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Antalya’nın Kepez ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Sibel Keman’ın havalimanında çalışan kocası işlediği bir suç nedeniyle 7 Nisan 2016 tarihinde cezaevine girdi. Eşini 15 yıl ceza almasının ardından ne yapacağını şaşıran Keman çocukları olduğu için çalışmayınca soluğu Adana’daki baba evinde aldı. Evli çocukları olan kardeşinin de baba evinde olması sebebiyle babasına yük olmak istemeyen Keman, tekrar Antalya’ya geldi. Gidecek kapısı bulunmayan Keman’ın aklına, eşinden boşanan ve kendisiyle 1,5 yıldır küs olan eltisi geldi. 3 çocuğuyla birlikte kapısında Keman’ı gören 2 çocuk annesi Songül İncedal ise küs eltisini geri çevirmedi. Şimdi ise 2 elti, kocaları olmadan çocuklarıyla birlikte tek çatı altında bir maaşla yaşam mücadelesi veriyor.

"Nereye kadar sahiplenecek"

Eşinin aldığı ceza sonrası çocuklarıyla birlikte çok yıprandıklarını belirten Sibel Keman, babasının evinden ayrıldıktan sonra ilk aklına gelen ismin küs olduğu eltisi olduğunu söyledi. Herhangi bir maaşı olmadığını ve çocukları olduğu için çalışamadığını ifade eden Keman, “Benim burada başka sığınacak kimsem yok. Kayın biraderim var burada ama eltime sığındım. O da eşinden ayrı ve nereye kadar sahiplenecek bilmiyorum. Sığınabildiğim kadar sığınacağım, eltimin durumu olsa sonuna kadar sahip çıkar ama 3 çocukla da hiçbir yere sığamam” dedi.

"Devletimize sığınıyoruz"

1 haftadır eltisinin yanında olduğunu söyleyen Keman, eşi cezaevinde olduğu için devletin verdiği maaştan varis nedeniyle yararlanamadığını, adres belirsizliği yüzünden ise çocuklarından 2’sini okula yazdıramadığını belirterek, “Çocuklarımın vasisi olmamı istiyorlar, eşim de cezaevinde olunca uğraşamadık. Herhangi bir maaşım yok. Çocuklarımın üçü de okuyor, okula yazdıracağım ve şuanda kalacağım hiçbir yer yok. Kirada ev tutmak istiyorum ama ev tutacak param yok. Çocuklarımla birlikte ortada kaldık. Devletimize sığınıyoruz, yardım ederse de Allah razı olsun, etmezse de” diye konuştu.

"Kapıma gelince geri çeviremedim"

Eltisinin kocasının cezaevine girdikten sonra kendi eşiyle tartışarak boşandıklarını anlatan Songül İncedal ise eltisiyle küslüğün bu tarihten sonra başladığını anlattı. 1,5 yıllık küslüğün ardından eltisini 3 çocuğuyla birlikte kapısında gördüğünü söyleyen İncedal, şöyle konuştu:

Bana rica etti, konuşmuyorduk. Yenge ben arada kaldım. Kendisiyle de konuşmuyordum, eşiyle de konuşmuyordum. Yanıma gelince ben kapımdan çeviremedim. Çünkü 2 kız çocuğu ve oğlu var. Kim olursa olsun düşmanım olsa dahi kapımı açarım. Her ne olursa olsun o benim eltimdir. Ben ayrılmış ta olsam, ben elimden geldiği kadar sahip çıkacağım ama benim de durumum yok.

"O benim canım, ciğerim"

Eşleri olmadan bir maaşla tek çatı altında yaşama mücadelesi verdiklerini söyleyen İncedal, “Devletimizin biz kadınlara el uzatacağını biliyorum, özellikle eltime yardım edeceğini. Ben çalışmıyorum, kızımda çalışmıyor. Kızım hameş ile hurda topluyordu onu çaldılar, kızıma da iş vermiyorlar. Allah büyük. Biz önce kendimizi değil, eltime sahip çıkılmasını istiyorum. Eski eltim de olsa ekmeğini de yedim, o benim canım ciğerim” dedi.