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31 Mayıs 2018 10:57

KUTBO’dan gıda yardımı

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) ilçedeki dar gelirli aileler gıda yardım paketi hazırladı.

KUTBO’dan gıda yardımı

31 Mayıs 2018 10:57


KUTBO dar gelirli aileler için 50 bin TL değerinde 834 Adet gıda yardım paketi hazırladı. Paketler KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, Meclis Üyeleri Süleyman Köksal, Aykut Çetin, Ali Avcı, Sedat Özdilek, Mehmet Atıcı, Tolga Çevik, Hüseyin Karakoç, Hamdi Karakoyunlu, Ekrem Karakaya, Nihat Yılmaz ve Yasin Kansu’nun katılımıyla dağıtıldı.


KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, “Borsamız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin finansman desteğiyle her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı dağıttı. 50 bin TL değerindeki 834 Adet gıda yardım paketi borsamız meclisi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı” dedi.




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