Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:” Akdeniz’deki Doğalgaz arama hakkı Kıbrıs’ın genelini kapsayan bir haktır”

Bu hak Kıbrıs’ın genelini kapsayan bir hakdır. Güneyin savunduğu benim hakkımdır, dediği noktada aynı değerde Kuzey’in da hakkının olduğunu bilinmesini isterim” dedi.

Yeni Alanya Gazetesi’nin 51. Yıldönümü ile Dim TV’nin de 1. Yıl dönümü münasebetiyle Alanya’ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Alanya Gazeteciler Cemiyeti’ni (AGC) ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Alanya-Girne deniz otobüsü seferlerinin başlamasının sebebi sayın bakanımız”

Ziyarette konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ağırladıklarını söyledi. Başkan Dim,” Sağ olsun davet ettik sayın bakanımızı bizi kırmadılar geldiler. Aslında Alanya’ya çok yabancı değiller. Alanya’da son dönemlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ve yaklaşık 5 yıl aradan sonra Alanya-Girne deniz otobüsü seferlerinin başlamasının sebebi sayın bakanımız Çünkü Alanya’da böyle bir talep olduğunu ilettiğimiz de sağ olsun çok emek verdi ve bu seferler başladı” dedi.

Yeni Alanya Gazetesi’nin 51. Yıldönümü ile Dim TV’nin de 1. Yıldönümü münasebetiyle Alanya’ya geldiğini aktaran Bakan Fikri Ataoğlu ise KKTC ile Alanya arasındaki gemi seferlerinin tekrar başlamasının önemli olduğunu vurguladı. Alanya ile KKTC arasında oluşacak bir köprünün daha sağlam olması gerektiğini anlatan Ataoğlu, "Alanya ile gemi seferleri başladı. Alanya ile KKTC arasında turizmde karşılıklı bir gelişmenin nasıl olacağına yönelik ortaklaşa alınacak kararlar, Alanya’mızın da kış turizminde hareketlilik yakalamasına vesile olabiliriz. Biz bunu küçük adada başardık. Önümüzdeki günlerde adada yaptığımız fırsatlar ve imkanların burada da olacağına inanıyoruz. KKTC ve Anavatan Türkiye olarak kardeş olduğumuz inancı içerisinde hareket ettiğimiz süre içerisinde elimizden geleni yapacağız. Bu adımlarla ekonomimize katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Geçmişten günümüze kadar gelen bağlar var ve devam ediyor. Bu bizim görevimiz ve bu köprünün ayaklarını sağlamlaştırarak emin adımlarla ekonomimize katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz’deki tek yanlı doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin bir soruya yanıt veren, Bakan Ataoğlu,”Eğer bu bir haksa kuzeyin veya güneyin bir hakkı değildir. Bu hak Kıbrıs’ın genelini kapsayan bir hakdır. Güneyin savunduğu benim hakkımdır, dediği noktada aynı değerde Kuzey’in da hakkının olduğunu bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, Türk ekonomisine yapılan müdahalelerde KKTC’nin duruşunu değerlendirdi

Ataoğlu, Türk ekonomisine yapılan müdahalelerde KKTC’nin duruşunu da değerlendirdi. Ataoğlu, " Biz hepimiz bütün Türkler olarak bilinmesi gerekir ki anavatan Türkiye’nin KKTC olan kardeşliği geçtiğimiz bu süreçte de kendini ispatladığı, o dönemleri de gözünde bulundurarak bugün eğer yapılan bir hareket Türkiye’ye yapılmışsa o hareket bize de yapılmış diye sayarız. Netice itibariyle aynı para birimini paylaştığımız Türk lirasının değer kaybetmesi Türkiye’de duyulan sıkıntılar kadar da KKTC’de duyulduğunu ve bu duyulan sıkıntılar karşında daha ciddi bir şekilde durmamız gerektiğine inanıyorum. Bu sonuçsuz kalacak değildir. Önümüzdeki kısa sürede hedeflenen ne ise bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Ataoğlu, konuşmasının ardından AGC’nin ziyaret defterine düşüncelerini yazdı.