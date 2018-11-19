KYK Öğrencileri tarihe yolculuk yaptı

Kumluca Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan Öğrenciler, Rhoadipolis Antik Kentine yürüyüş düzenledi

Kumluca Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan Öğrenciler, Kumluca Belediyesi Öncülüğünde İlçeye Bağlı Sarıcasu Mahallesi sınırları içinde bulunan Rhoadipolis Antik Kentine yürüyüş düzenledi. Kumluca İlçe Merkezinden Antik kente yürüyen gençler yaklaşık 4 kilometre yol kat ettiler. Yürüyüş sonrası Kumluca Belediyesi tarafından yürüyüşe katılan öğrencilere kahvaltı ikram edildi. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinde Görevli Polis Memurları tarafından öğrencilere antik kent ile ilgili bilgiler verildi.