Lens: "Fenerbahçe’de kalmak isterim"

Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, sarı-lacivertli kulüpte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Daha uzun süre burada kalmamı sağlayacak bir imza atabilirim" dedi.

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Partizani Tirana karşılaması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık kampını değerlendiren Lens, “Çok iyi bir kamp süreci geçirdik. Sadece bir kötü hava koşuluyla karşı karşıya kaldık. Genel anlamda iyi süreç oldu. İki iyi hazırlık maçı oynadık. Her ikisinden de galibiyetle ayrıldık. Şu an modumuz da iyi. Takımımız lig maçına hazır. Bizim için önemi bir maç olacak. Rakiplerimizin de zorlu maçları var. Öncelikle kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Tek düşüncemiz bu” diye konuştu.



Karavayev’i övdü

"Karavayev, transferini nasıl değerlendirirsin?" sorusuna Lens, “Herkesin bunu görebildiğini düşünüyorum. Bizim için iyi bir transfer oldu, iyi bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu olduğunu yavaş yavaş gösteriyor. İhtiyacımız olan bir oyuncuydu. Yeterince kanat oyuncumuz yok şu anda. Bu anlamda bize katkı verecektir. Bugün de tekrar kalitesini ispatladığını düşünüyorum. Gol atabilecek bir oyuncu. İlk maçta da bunu gösterdi. Gol pozisyonunun içinde olabilen bir oyuncu. Maç maç gelişimini göreceğiz. Bu takım için önemi bir parça olacaktır” değerlendirmesini yaptı.



"İmza atabilirim"

"Fenerbahçe’deki geleceğin hakkında ve taraftar hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna ise Lens, şu cevabı verdi:

“Geleceğim öncelikle bana bağlı bir konu değil. Bunu daha öncede söylemiştim. Fenerbahçe’de olmaktan son derece büyük mutluluk duruyorum. Çok büyük bir takımda oynadığımın farkındayım. Buradaki taraftarlar takım Fenerbahçe ve etrafındaki her tür nokta, son derece başarılı, çok iyi düşünülmüş bir organizasyon var. İyi organizasyonu olan bir takımda olduğumun farkındayım. Ben burada daha uzun yıllar kalmak isterim. Ama bu bana bağlı değil sadece. Burada Sunderland var, Fenerbahçe var. Farklı insanlara, farklı etmenlere bağlı durum söz konusu. Ama taraftarın bana verdiği desteden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim ve hoşuma gidiyor. Takım olarak iyi iş çıkardığımızı inanıyorum. Ben de daha uzun süre burada kalmamı sağlayacak bir imza atabilirim."



"Forvet oynarım"

Lens forvet oynayıp, oynayamayacağı sorusuna ise, “Ön tarafta oynayabilen bir oyuncuyum. Sağ tarafta oynayabiliyorum, sol tarafta oynayabiliyorum. Dick Advocaat’a PSV’de beraber çalıştığım dönemlerde merkez forvet oyuncusu olarak da beni kullandığı olmuştu. Hocamızın kafasında ekstra bir seçenek olarak böyle bir düşünce olması benim için sürpriz değil, beni şaşırtmadı. Eğer gerekirse oynarım” diye cevap verdi.



"Her şey daha kolay olacak"

"İngiltere’de Sunderland’ın küme düşmesi halinde Fenerbahçe’ye gelmeni kolaylaştıracak bir opsiyon var mı?" sorusuna Lens, “Şu an devam eden bir sözleşmem var. Onunla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Ama eğer söylediğiniz durum gerçekleşirse bir çok şey daha kolay olacaktır. Ama görelim neler olacağına bakalım” açıklamasını yaptı.