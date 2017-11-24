Süper Lig’in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Antalyaspor’da Teknik Direktör Leonardo Aroujo, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Leonardo, Fenerbahçe’nin Antalyaspor’un yeni stadyumunda oynadığı maçlarda galip gelemediğinin hatırlatılması üzerine, geçmişten gelen kültürü galibiyet alarak devam ettirmek istediklerini söyledi.

“Fenerbahçe’nin üzerinde baskı olacak”

Antalyaspor’da Teknik Direktör Leonardo Aroujo, “Bazen bu tür maçlar ters olur her iki taraf içinde. Ama bizim açımızdan bakıldığında bazı avantajlarımız var. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu haliyle de Fenerbahçe’nin üzerinde baskı olacak. Onlar için de önemli bir maç. Tabii son maçlarında galip geldiler ama bizim açımızdan daha önemli. Konyaspor karşısında geliştirdiğimiz oyunu Fenerbahçe maçında da üzerine koyarak devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Hazır olan oyuncular sahada olacaklar”

Sakat oyuncuların problem oluşturduğunu ifade eden Leonardo, "Fenerbahçe büyük bir oyuncu topluluğundan oluşan bir takım. Baktığımız zaman 4-1 galip geldikleri Sivasspor maçında 5 oyuncudan yoksun çıktılar sahaya. Bizim de eksik oyuncularımız var ama bu asla bir bahane değil. Biz de büyük bir oyuncu grubuna sahibiz ve hazır olan oyuncular sahada olacaklar” şeklinde konuştu.

“Nasri’nin geri gelmesinden dolayı mutluyum”

Samir Nasri’nin sakatlıktan dönmesinden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Leonardo, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nasri’nin geri gelmesinden dolayı mutluyum. Diğer taraftan William Vainqueur, Djourou gibi oyuncularım eksik ama Nasri’nin geri gelmesi gerçekten mutluluk verici ve pozitif bir olay. Bütün grubu değerlendirdiğimizde zaten biz her şeyimizi vermekle yükümlüyüz. Bu tür farklılıkları oluşturacak oyuncuların geri gelmesi, takıma pozitif katkı verecektir.”

“Geçmişten gelen kültürü galibiyet alarak devam ettirmek istiyoruz”

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’un yeni stadyumunda oynadığı maçlarda galip gelemediğinin hatırlatılması üzerine Leonardo, “Bu geçmişten gelen kültürü galibiyet alarak devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak, rakibimiz sezona farklı sistemlerle başladı. Önce 4-3-3 sistemiyle başlayıp, ardından bazı değişikliklerle 4-2-3-1 taktiğine göre oynamaya çalıştılar. Farklı sistemlerde oynayan bir takımlar. Son maçta bazı oyunculardan yoksun olmalarına rağmen galip geldiler. Sakat olan oyuncuları geri geldi. Valbuena geri geldi, Dirar gibi ileri uçta önemli oyuncuları iyi durumdalar. Bunlara karşı dikkat etmemiz gerekecek maçta. Farklı sistemde oynayan bir takım ve bizde kendimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Gulliano’da çok önemli bir oyuncu” dedi.

“İyi oynadığımız maçlarda kaybettiğimiz puanlar var”

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo, küme düşme potasında takımı devraldığını dile getirerek, “6 maçtan sonra hoca değişikliğine giden bir Antalyaspor var. Zor bir durumdaydık. Küme düşme potasında yer alıyorduk. Sizden beklenen ise bir an önce yukarılara çıkmak ve kalitenizi sürekli geliştirerek ligde bekleneni vermeniz. Bu durumda geldim ve tabii ki haliyle eksiklikler vardı. Sakat oyuncularım vardı. İyi oynadığımız maçlarda kaybettiğimiz puanlar var. Hepsini bir araya getirdiğimizde bunlar bahane olamaz ama benim şanssız dönemime denk geldi. İyi oynadığımız Göztepe, Sivasspor maçları vardı. Bu maçlardaki ufak detaylara dikkat etseydik maçlardan galip gelebilirdik. Biz üzerine koyarak sürekli geliştirerek iyi noktalara gelmek isteyen bir Antalyaspor için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konyaspor maçında takım ruhunu sahaya yansıttık”

Son Konyaspor maçında takım ruhunu sahaya yansıttıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Son Konyaspor maçında takım ruhunu oluşturduk. İlk yarıya iyi de başlamıştık, gol atabilirdik ama golü yiyen taraf biz olduk. Konya gibi bir deplasmandan 1-0’dan beraberliği yakalamak kolay değildi. Biz bunu başardık. Bunu biz takım ruhuyla başardık. Hep beraber bir araya gelerek iyi işler çıkararak bunu başardık. Bu maçta farklı olabilirdi. Konyaspor Avrupa’da oynayan bir takım” açıklamasında bulundu.

“Dedikodudur, dedikodu da sürekli yayılır”

Eski Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın oyuncuları Deniz Kadah, Diego Angelo ve Sakıb Aytaç’ı istediği yönünde gelen soruya Leonardo, şu şekilde cevap verdi:

“Bu 3 oyuncum da benim ve takımım için çok önemli. Bunlar hali hazırda Antalyaspor’un oyuncuları. Dedikodudur, dedikodu da sürekli yayılır. Ben oyuncuların ayrılmaları için hiçbir neden görmüyorum. Bizim oyuncularımız ve iyi gidiyorlar. Neden ayrılsınlar.”

“Kongre kararıyla ilgili çok şey bilmiyorum”

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün kongre kararı almasıyla ilgili pek bir şey bilmediğini aktaran 48 yaşındaki teknik adam, “Bu durumla alakalı çok bir şey bilmiyorum. 2 ay önce buraya geldim. Bu tür şeyler olduğunda, karşınıza iki yol çıkar. Bundan etkilenip aşağıya mı gidersiniz, yoksa bu durumdan güçlenip yukarı mı çıkmaya çalışırsınız? Benim şu ana kadar gördüğüm, takımım yukarı çıkmak için bütün mücadelesini veriyor. Başkanından futbolcusuna büyük bir mücadele içerisindeler” diyerek sözlerini noktaladı.